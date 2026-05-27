Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове все автобусы оснащены кондиционерами, а троллейбусы — только на 30%

В администрации Ростова сообщили об уровне оснащения общественного транспорта кондиционерами.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что кондиционеры установлены во всех городских автобусах. В трамваях укомплектованность составляет 77%, а в троллейбусах — только 30%. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на администрацию Ростова.

По условиям муниципальных контрактов перевозчики обязаны выпускать на линию транспорт с исправными кондиционерами, за нарушения предусмотрены штрафы. Исключение составляет маршрут № 38, где кондиционеры не предусмотрены временным контрактом. Водителей, которые не включают кондиционер, не штрафуют, но при большом количестве жалоб пассажиров они могут лишиться премии.

В ближайшее время на маршруты выйдут 90 новых автобусов, приобретенных при поддержке областного правительства. Новая техника оснащена системой кондиционирования, адаптированной к жаркому ростовскому лету.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!