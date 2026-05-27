Премьера оперы «Богема» Пуччини откроет фестиваль «Стрелка» в Нижнем Новгороде

С 4 по 7 июня на исторической сцене Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина состоится премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема» (12+). Спектакль откроет VIII Международный фестиваль искусств «Стрелка» (12+), программа которого в этом году посвящена 130-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.
Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде стала переломным моментом в истории города и символом творческого подъема рубежа веков. Мировая премьера «Богемы» также состоялась в 1896 году, что создает уникальный историко-культурный резонанс.
«Выставка 1896 года определила культурный и архитектурный облик Нижнего Новгорода на десятилетия вперед, — отмечает художественный руководитель театра и фестиваля Алексей Трифонов. — Символично, что в год ее 130-летия мы покажем оперу “Богема”, мировая премьера которой состоялась именно в 1896-м. Дух этой эпохи, атмосфера поиска и обновления перекликаются с той самой энергией, которой жил Нижний Новгород на исходе XIX столетия». «Пуччини — художник переломной эпохи, чей “светлый и волнующий гуманизм” провел итальянскую оперу от XIX к XX веку, заложив основы музыкального театра нового столетия. “Богема” стала манифестом обновленной лирической сцены: стремительный темпоритм, точный музыкально-театральный штрих и живая палитра Парижа — от рождественского сочельника до ароматов латинских кафе. Верный своему девизу “поразить и растрогать”, композитор создал не просто историю любви, а точный срез времени, где юность, дерзость и свобода внезапно оказываются конечными», — подчеркнул драматург спектакля Михаил Мугинштейн.
Режиссер Екатерина Одегова видит в спектакле поэтическое исследование необратимости времени.
«“Богема” — одна из самых прекрасных, но пронзительно грустных историй. Пуччини создает гимн юности, любви, красоте и свободе творчества, где бесконечность горизонта внезапно сменяется острым чувством утраты. Он — гений пограничной ситуации. Главная героиня, Мими, символ весны и поэзии, парадоксальным образом становится и трауром по весне. Ее смерть — не развязка, а знак рубежа: богема кончилась. Юность больше не повторится. Дальше случится другая жизнь. Именно об этом наш спектакль», — заметила она.
В постановке Париж предстает не декорацией, а состоянием — пространством нежности, экспрессии, творческого горения и тихой грусти. Музыка Пуччини здесь не сопровождает действие — она и есть действие. Спектакль рассказывает о мгновении, когда человек впервые понимает: назад дороги уже нет.
Постановка объединила ведущих современных театральных мастеров: режиссер-постановщик — Екатерина Одегова, дирижер-постановщик — Дмитрий Синьковский, художник-постановщик (сценография, костюмы) — Этель Иошпа, художник по свету — Александр Романов, драматург — Михаил Мугинштейн.
На сцене выступят солисты оперы, хор и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.