Премьера оперы «Богема» Пуччини откроет фестиваль «Стрелка» в Нижнем Новгороде

«Выставка 1896 года определила культурный и архитектурный облик Нижнего Новгорода на десятилетия вперед, — отмечает художественный руководитель театра и фестиваля Алексей Трифонов. — Символично, что в год ее 130-летия мы покажем оперу “Богема”, мировая премьера которой состоялась именно в 1896-м. Дух этой эпохи, атмосфера поиска и обновления перекликаются с той самой энергией, которой жил Нижний Новгород на исходе XIX столетия». «Пуччини — художник переломной эпохи, чей “светлый и волнующий гуманизм” провел итальянскую оперу от XIX к XX веку, заложив основы музыкального театра нового столетия. “Богема” стала манифестом обновленной лирической сцены: стремительный темпоритм, точный музыкально-театральный штрих и живая палитра Парижа — от рождественского сочельника до ароматов латинских кафе. Верный своему девизу “поразить и растрогать”, композитор создал не просто историю любви, а точный срез времени, где юность, дерзость и свобода внезапно оказываются конечными», — подчеркнул драматург спектакля Михаил Мугинштейн.