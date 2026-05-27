Врач Неронов рассказал, чем опасны куры и кролики на даче

Нередки случаи, когда горожане заводят небольшое подсобное хозяйство на территории частного дома или дачи — и разводят там кур и кроликов. Однако многие не подозревают, что домашние животные и птицы могут стать источником серьёзных инфекций для человека. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО рассказал о рисках, связанных с ними.
Чем опасны куры.
От кур можно заразиться несколькими опасными инфекциями:
Сальмонеллёз — одно из самых распространённых заболеваний, передающихся от кур. Оно вызывает диарею, рвоту, лихорадку и другие симптомы. В большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме, но у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом она может привести к серьёзным осложнениям.
Пситтакоз (хламидиоз птиц) — инфекция, вызывающая пневмонию и миокардит. Без своевременного лечения она может быть смертельной для человека.
Кампилобактериоз — гастроэнтерит, который в редких случаях может привести к параличу Гийена-Барре.
Опасности, связанные с кроликами.
Кролики также могут быть источником инфекций:
Туляремия — заболевание, проявляющееся язвами, лимфаденитом и пневмонией. Без лечения оно может привести к летальному исходу.
Лептоспироз — инфекция, поражающая почки и печень. В тяжёлых случаях она может вызвать геморрагическую форму заболевания с высокой смертностью.
Пастереллёз — гнойная инфекция, которая может протекать в тяжёлой форме у людей с ослабленным иммунитетом.
Пути передачи инфекций.
Заразиться инфекциями от кур и кроликов можно несколькими путями:
Контактный путь — через помёт, перья, сено, царапины и укусы.
Алиментарный путь — при употреблении сырых яиц, недоваренного мяса кур или кроликов.
Воздушно-капельный путь — при вдыхании инфицированного воздуха при чистке клеток.
Трансмиссивный путь — через укусы клещей, которые могут обитать в фекалиях животных, или через воду из загрязнённых поилок.
Профилактика заражения.
Для предотвращения заражения инфекциями от домашних животных и птиц необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. При уборке на даче обязательно надевать перчатки, закрытую одежду и маску.
2. После контакта с животными и перед едой тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд.
3. Клетки животных регулярно дезинфицировать, например, однопроцентным раствором хлорки, выдерживая его не менее 30 минут.
4. Мясо и яйца готовить при температуре выше 70 градусов внутри продукта.
5. Больных животных изолировать и вакцинировать.
Признаки больных животных.
Чтобы вовремя заметить признаки болезни у животных, необходимо обращать внимание на следующие симптомы:
У кур: понос, вялость, чихание, опухшие гребешки, судороги — могут указывать на пситтакоз.
У кроликов: язвы на носу и лапах, гной в глазах, хромота, отказ от еды (признаки туляремии), желтушность (при лептоспирозе).
При появлении любых из этих симптомов необходимо изолировать животное, вызвать ветеринара и избегать контакта с больным питомцем.
Соблюдение мер гигиены и предосторожности значительно снижает риск заражения инфекциями от домашних животных. Однако при появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу для своевременного лечения.