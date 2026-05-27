Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что запрещено делать 29 мая 2026 года

Верующим советуют отложить тяжёлые хозяйственные и огородные дела.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

29 мая 2026 года: отдание праздника Вознесения Господня. Так называется заключительный день праздника. В этот день празднование завершается, и на богослужениях в последний раз звучат молитвословия, песнопения и другие элементы, связанные с основным праздником.

Что запрещено 29 мая 2026 года.

Традиционно верующим советуют отложить тяжёлые хозяйственные и огородные дела, уделив время молитве, духовному чтению и общению с близкими. При этом церковь не считает труд грехом: если дело срочное или необходимое, его можно выполнить без ущерба для совести.

В великий праздник особенно важно хранить мир в сердце. Ссоры, резкие слова, сквернословие и конфликтные ситуации считаются неуместными.

В дни двунадесятых праздников, к которым относится Вознесение, таинство брака в храме не совершается.

Стоит подчеркнуть: православная традиция не вводит категоричных запретов на повседневные дела, но призывает руководствоваться благочестивыми обычаями, здравым смыслом и заботой о духовном устроении.

Народные обычаи 29 мая 2026 года.

В народной культуре с Вознесением связано несколько примет. Издавна считалось, что в этот день нельзя отказывать тем, кто просит о помощи или милостыне: щедрость воспринималась как проявление христианского милосердия.

Кроме того, праздник часто ассоциировали с поминовением умерших. Это связано с тем, что Вознесение всегда приходится ровно на 40-й день после Пасхи, а число 40 в христианстве имеет глубокое символическое значение, перекликающееся с поминальной традицией («сороковины»).