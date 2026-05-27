Щит «Евдокия» отправится от площади Горького на Свободу до 1 июня

В Нижнем Новгороде готовятся к запуску нового тоннелепроходческого щита. «Евдокия» отправится от тупиков «Горьковской» в сторону площади Свободы уже на этой неделе — до 1 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале «МетроНН».