Щит «Евдокия» отправится от площади Горького на Свободу до 1 июня

В Нижнем Новгороде готовятся к запуску нового тоннелепроходческого щита. «Евдокия» отправится от тупиков «Горьковской» в сторону площади Свободы уже на этой неделе — до 1 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале «МетроНН».
Напомним, китайский тоннелепроходческий щит, доставленный в столицу Приволжья, получил имя «Евдокия». Так его назвали в честь святой Евдокии Дмитриевны.
По словам представителей метрополитена, новый щит уже полностью укомплектован. Пуско-наладочные работы также вышли на финальный этап, поэтому «Евдокия» сможет начать свой подземный путь на Свободу в ближайшие дни.