В Перми отремонтируют часть Комсомольского проспекта

Часть Комсомольского проспекта отремонтируют в Перми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в краевом министерстве транспорта.
Работы проведут на участке от улицы Монастырской до Екатерининской. Специалисты обновят оба направления, это четыре полосы для автомобилей, и еще две — для автобусов. На дороге уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия, нанесут разметку, в том числе цветную из термопластика — в районе пешеходных переходов, парковочных карманов у остановок и парковок.
В Министерстве транспорта Пермского края отметили, что в план работ объект включен в связи с истечением гарантийного срока после капитального ремонта, который проводился в 2020 году. Напомним, в текущем дорожном сезоне в столице региона по нацпроекту отремонтируют 15 участков улиц в разных районах общей протяженностью свыше 12,8 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.