В Перми отремонтируют часть Комсомольского проспекта

Работы проведут на участке от улицы Монастырской до Екатерининской. Специалисты обновят оба направления, это четыре полосы для автомобилей, и еще две — для автобусов. На дороге уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия, нанесут разметку, в том числе цветную из термопластика — в районе пешеходных переходов, парковочных карманов у остановок и парковок.