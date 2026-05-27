Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми отремонтируют часть Комсомольского проспекта

Там уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку, в том числе цветную.

Часть Комсомольского проспекта отремонтируют в Перми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в краевом министерстве транспорта.

Работы проведут на участке от улицы Монастырской до Екатерининской. Специалисты обновят оба направления, это четыре полосы для автомобилей, и еще две — для автобусов. На дороге уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия, нанесут разметку, в том числе цветную из термопластика — в районе пешеходных переходов, парковочных карманов у остановок и парковок.

В Министерстве транспорта Пермского края отметили, что в план работ объект включен в связи с истечением гарантийного срока после капитального ремонта, который проводился в 2020 году. Напомним, в текущем дорожном сезоне в столице региона по нацпроекту отремонтируют 15 участков улиц в разных районах общей протяженностью свыше 12,8 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.