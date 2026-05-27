Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракеты и мины-ловушки: Какие «сюрпризы» применили ВСУ при атаке на Севастополь

В ночь на 27 мая Таганрог и Севастополь подверглись синхронной атаке крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. В результате воздушного удара тяжело ранены четыре человека, пострадали свыше 30 домов и объектов ЖКХ, а также большое количество автомобилей.

Источник: "Российская газета"

В ночь на 27 мая Таганрог и Севастополь подверглись синхронной атаке крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. В результате воздушного удара тяжело ранены четыре человека, пострадали свыше 30 домов и объектов ЖКХ, а также большое количество автомобилей.

Однако, зенитные подразделения отразили атаку с воздуха: в Севастополе сбито более 20 БПЛА и три малозаметных крылатых ракеты большой дальности Storm Shadow. Еще одна ракета была перехвачена над Таганрогом.

Французско-британские ракеты Storm Shadow или в переводе на русский «Грозовая тень» поступили на вооружении стран НАТО в 2001 году. Их ключевая особенность — это низкая радиолокационная заметность. Ракета летит к цели на высоте 30−40 метров с огибанием рельефа местности. Максимальная скорость до 1000 километров в час или 270 метров в секунду. Дистанция от 200 до 560 километров. Вес боеголовки — до 450 килограммов.

В ходе СВО украинские боевики запускают ракету с бомбардировщиков советского производства Су-24 или американских истребителей F-16.

Вместе с ракетами противник задействовал в атаке беспилотники самолетного типа. Часть дронов пыталась выполнять отвлекающий маневр, а другие несли не только боевые заряды, но и мины-ловушки. Так в Севастополе после атаки дронов было обнаружено самодельное взрывное устройство.

«После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА», — сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Жителей города просят сообщать о всех подозрительных предметах в МЧС и правоохранительные органы. Приближаться и трогать фрагменты беспилотников нельзя, так как это опасно для жизни.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше