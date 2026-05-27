В Ульяновской области перевыполнили план по весеннему лесовосстановлению

План по весеннему лесовосстановлению в Ульяновской области перевыполнен на 14%, сообщили в правительстве региона. Работы проводились в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Наш регион ежегодно выполняет свои обязательства в сфере лесовосстановления в ходе национального проекта “Экологическое благополучие”. Мы успешно достигаем плановых показателей по воспроизводству лесов. В весенний период этого года работы по искусственному лесовосстановлению проведены на площади почти 1,4 тысячи гектаров, что составляет 114% от календарного плана. Активная работа проводится в наших питомниках. Жители региона также внесли свой вклад в рамках акции “Сад памяти”», — рассказал губернатор региона Алексей Русских.
На сегодняшний день работы по искусственному лесовосстановлению проведены на площади 1372,8 га. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений составил 163% при плановом показателе 103%. Наибольшие объемы искусственного восстановления выполнены на арендуемых участках лесного фонда Барышского, Николаевского, Кузоватовского и Старомайнского лесничеств. Заготовлено почти 800 килограммов семян растений, проведен посев лесных питомников на площади 8,5 га.
«Лесопользователи приступили к проведению агротехнических уходов за культурами. На сегодня мероприятия проведены на площади 200 гектаров при плане 9 тысяч гектаров. Все восстановительные мероприятия на землях лесного фонда выполняются согласно календарному плану. Контроль за ходом и качеством лесовосстановительных работ осуществляет минприроды», — рассказал и. о. министра природных ресурсов и экологии области Евгений Черкасов.
