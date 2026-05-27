В Калининградской области будут судить двух бывших сотрудниц ПДН за халатность, приведшую к гибели ребёнка

отношении бывших начальника отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черняховский» и старшего инспектора этого же подразделения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).
По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемым стало известно от заведующей одного из детских садов Черняховска о причинении телесных повреждений воспитаннику дошкольного учреждения. Было установлено, что телесные повреждения ребёнку причинил отчим мальчика. Также получены сведения о том, что как мать, так и отчим систематически применяли физическое и психическое насилие по отношению к дошкольнику и его старшей сестре.
Несмотря на это, должностные лица подразделения ПДН не приняли должных мер к документированию указанных фактов. При явных признаках противоправных действий в отношении малолетних они приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
В феврале 2025 года тело 7-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в болотистой местности на окраине Черняховска. В совершении преступления изобличён 44-летний отчим ребёнка.
По версии следствия, в период с 29 января по 1 февраля 2025 года отчим, находясь по месту жительства в состоянии наркотического опьянения, в ответ на отказ пасынка заниматься физическими упражнениями избил ребёнка, нанеся ему смертельные травмы. Ни обвиняемый, ни его супруга не приняли мер по оказанию ребёнку медицинской помощи. Затем отчим поместил тело мальчика в сумку, вывез в болотистую местность и выбросил в воду, убедив жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы.
Следствием установлены и иные факты применения физического и психологического насилия в отношении детей. В конце декабря 2024 года мужчина сломал 12-летней падчерице руку. Девочка длительное время оставалась без медицинской помощи. Лишь 12 января 2025 года она была госпитализирована в лечебное учреждение. При этом отчим и мать заставили девочку сообщить ложную информацию об обстоятельствах получения травмы.
В общей сложности, по данным следствия, супруги на протяжении полутора лет (с сентября 2023 по февраль 2025 года) подвергали детей избиению, физическому и психическому насилию. Установлено не менее восьми таких фактов.
Уголовное дело в отношении отчима и матери детей в настоящее время рассматривается в суде. Им, в зависимости от роли и степени участия, инкриминируются преступления, предусмотренные пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего), статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктами «а», «г», «е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьёй 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением).
Уголовное дело в отношении двух бывших сотрудниц ПДН с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.