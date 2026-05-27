В общежитии Московского энергетического института завершился ремонт

Студенты Московского энергетического института (НИУ «МЭИ») заселились в обновленное общежитие. Ремонт и строительство общежитий по всей стране — одно из направлений национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Минобрнауки РФ.
Общая площадь здания составляет более 12 тыс. кв. м. Обновление затронуло жилые комнаты, входные группы, коридоры, кухни, рабочие пространства, места общего пользования и инженерные системы. Здание оснащено современными окнами, энергоэффективными коммуникациями, пожарной сигнализацией, системой контроля доступа и видеонаблюдением.
В светлых жилых комнатах расположены рабочие столы и индивидуальные светильники. На этажах оборудованы учебные комнаты для проектной работы и встреч. Кухни оснащены варочными панелями, микроволновыми печами, современной сантехникой.
«В прошлом году отремонтировали четыре этажа и административный этаж. В этом году целый корпус на 960 мест войдет в трехлетнюю программу капремонта. Это гигантская работа: замена труб, вентиляции, канализации, обновление кровли и фасадов. Требуется творческий и внимательный подход», — рассказал начальник управления студенческих общежитий НИУ «МЭИ» Александр Шепилов.
Обновленное общежитие — это вклад в подготовку специалистов для энергетики, электротехники, радиоэлектроники, IT, атомной отрасли, робототехники и прикладной математики. Современные условия проживания помогают студентам сосредоточиться на учебе. К 2030 году в стране по нацпроекту планируется капитально отремонтировать и модернизировать 800 студенческих общежитий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.