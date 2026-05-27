Агрослет в Янтиковском округе Чувашии собрал свыше 1500 участников

В ходе слета работали тематические площадки, где молодые специалисты, фермеры и студенты вместе с отраслевыми экспертами разрабатывали стратегии развития территорий, обсуждали запуск стартапов в АПК и внедрение цифровых технологий. Многие предложенные инициативы уже приняты к рассмотрению профильными ведомствами округа и республики. Как отметил глава республики Олег Николаев, за пять лет проект превратился в мощную площадку для конструктивного диалога между молодежью, экспертным сообществом и органами власти.