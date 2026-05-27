Волгоградке с шеечной беременностью врачи сохранили возможность иметь детей

За операцию взялись рентгенэндоваскулярные хирурги и акушеры-гинекологи ВОКБ № 1. Врачи провели пациентке эмболизацию маточных артерий в сочетании с гистерорезектоскопией. После операции несколько дней делали микродозированное обезболивание. Уже на четвертые сутки женщину выписали из больницы и отправили домой. Вскоре она снова сможет планировать беременность.