Волгоградке с шеечной беременностью врачи сохранили возможность иметь детей

Врачи волгоградской областной больницы № 1 провели операцию пациентке с редкой внематочной беременностью. Жительницу Урюпинска привезли в областной центр с диагнозом шеечная беременность, которая встречается в 0,1−0,4% случаев, сообщили в облздраве. Медикам удалось сохранить женщине возможность иметь детей в будущем.
— При шеечной беременности плодное яйцо имплантируется в цервикальный канал, а не в матку. В последние годы отмечается заметный рост числа таких случаев, — рассказали медики.
За операцию взялись рентгенэндоваскулярные хирурги и акушеры-гинекологи ВОКБ № 1. Врачи провели пациентке эмболизацию маточных артерий в сочетании с гистерорезектоскопией. После операции несколько дней делали микродозированное обезболивание. Уже на четвертые сутки женщину выписали из больницы и отправили домой. Вскоре она снова сможет планировать беременность.