Мэр Сергей Петрин: профицит бюджета Воронежа составил 1 млрд рублей

На заседании фракций Воронежской городской Думы глава Воронежа Сергей Петрин выступил с отчетом о работе за 2025 год.
Он отметил, что работа мэрии строилась соответствии с приоритетами и задачами, которые были поставлены Президентом Российской Федерации и Губернатором Воронежской области, а также в соответствии с обращениями граждан и депутатов Воронежской городской Думы.
«Год был непростой и очень ответственный. Несмотря на имеющиеся ограничения, было сделано многое, — отметил глава города. — В городе велось строительство, проводился ремонт, осуществлялось благоустройство, проводились важные и интересные общегородские мероприятия. Мы помогали бойцам СВО и их семьям. Регулярно направлялись на передовую гуманитарные грузы, спецтехника и стройматериалы, утверждены и оказываются меры поддержки».
Он рассказал, что по итогам работы за 2025 год бюджет городского округа исполнен в следующих параметрах: доходы — 55,2 млрд рублей; расходы — 54,2 млрд рублей; профицит — 1,0 млрд рублей. Безвозмездные поступления от бюджетов вышестоящих уровней выросли по сравнению с 2024 годом на 4 млрд рублей и составили более 36 млрд рублей.
В целом, по его словам, год выдался продуктивный. Так, объем отгруженной предприятиями промышленной продукции увеличился на 13% и составил около 390 млрд рублей. Оборот розничной торговли составил 310 млрд рублей (110% к уровню 2024 года). Оборот общественного питания составил более 7 млрд рублей (116% к уровню 2024 года). Объем инвестиций в основной капитал за 2025 год сложился в размере 136 млрд рублей.
Среднемесячная заработная плата работников организаций выросла за год на 14,4% и составила 88 000 рублей. А по данным министерства труда и занятости населения Воронежской области уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 2024 года и составил менее, чем 0,5%.
Развивалась и социальная сфера. За год в Воронеже построили пять спортивных сооружений, в четырех спортшколах проведен капремонт. Завершен очередной этап капитального ремонта спортивного комплекса «Юбилейный». Построена школа № 109 по ул. Покровская на 1 500 мест. Реконструирована школа № 45 по ул. 9 Января на 661 место.
«Открыт корпус образовательного центра “Траектория” на 1 575 мест по ул. Загоровского. В отчетном году выкуплены детский сад “Изумрудный город” на 600 мест по ул. Академика Гмелина и два встроенно-пристроенных детских сада: на 100 мест по ул. Загоровского и на 200 мест по ул. Пескова. Заключены два соглашения об открытии частных садов в микрорайонах новой жилой застройки. В 2026 году завершим строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест по ул. Остужева. Планируем выкуп встроенно-пристроенного детского сада на 140 мест», — доложил мэр.
Несмотря на непростую обстановку, в Воронеже состоялись почти 2 тысячи тематических мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам, с общим количеством участников и зрителей 660 тыс. человек.