В парке «Россия — Моя история» в Казани отметят День защиты детей

Праздничную программу ко Дню защиты детей подготовили в историческом парке «Россия — Моя история» Казани в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Татарстан.
На площадке парка 30 и 31 мая пройдут исторические экскурсии, квесты, творческие занятия и интерактивы для детей и родителей, посвященные периоду Древнерусского государства.
Так, будет работать творческая зона, где дети смогут нарисовать персонажей русских былин, создать собственные иллюстрации и собрать мини-истории о Древней Руси. Участники экскурсии «Жизнь и быт в Древней Руси» узнают, как выглядел древнерусский город и почему печь считалась центром дома. В мультимедийной зоне покажут анимационный ролик о том, какую одежду носили жители Руси, из чего шили княжеские кафтаны и что подавали на стол в обычные и праздничные дни. Кроме того, организуют исторический квест «По следам русских богатырей» и экскурсию «Кошки, вошедшие в русскую историю».
Для участия в мероприятиях заранее нужно зарегистрироваться по телефону 8−962−571−30−27. С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.