В суд направлено дело бывших сотрудниц ПДН, по вине которых погиб ребёнок

Источник: Янтарный край

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черняховский». Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ) — смерть ребёнка.

По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемые получили сигнал из детского сада о том, что воспитанника систематически избивают отчим и мать. Однако сотрудницы ПДН не зафиксировали эти факты и отказали в возбуждении уголовного дела.

В феврале 2025 года тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти нашли в болотистой местности под Черняховском. Отчим ребёнка, находясь в состоянии наркотического опьянения, забил пасынка до смерти, вывез тело и выбросил его в воду. Мать не оказала помощи сыну и скрыла преступление.

Уголовное дело в отношении родителей сейчас рассматривается в суде. Им инкриминируются убийство малолетнего, истязание и оставление в опасности.

Дело бывших сотрудниц ПДН направлено в суд для рассмотрения по существу.