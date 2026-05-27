В Могилеве учительница пойдет под суд из-за ситуации на уроке

В Могилеве второклассник получил перелом, когда учительница физкультуры вышла из зала.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве учительница пойдет под суд из-за ситуации на уроке. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Могилева направила в суд уголовное дело в отношении 49-летней учительницы. Ей было инкриминировано ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, которое повлекло за собой причинение менее тяжкого телесного повреждения (часть 1 статьи 165 Уголовного кодекса).

В частности, учитель физкультуры в декабре 2025 года в момент проведения занятия с учениками второго класса, самовольно покинула зал. Присмотр за несовершеннолетними она поручили двум старшеклассникам. Они во время игры стали поднимать второклассников и бросать на спортивные маты.

«В результате младший из учеников упал на маты и получил закрытый компрессионный перелом грудных позвонков, то есть менее тяжкие телесные повреждения», — рассказали в прокуратуре.

В ходе предварительного следствия к обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

