Чистая прибыль воронежского «Офисмага» сократилась на 26%, до 1,2 млрд рублей

Воронежское ООО «Офисмаг» по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 1,22 млрд руб., что на 25,8% меньше, чем в 2024-м (1,64 млрд руб.). Выручка предприятия при этом выросла на 6,3% — с 39,95 млрд до 42,49 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».