В пострадавшие от непогоды районы Прикамья направили дополнительных энергетиков

Сейчас на аварийных участках задействованы более 250 специалистов.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжаются работы по устранению последствий сильного ветра, из-за которого были повреждены линии электропередачи. Для быстрого восстановления электроснабжения в наиболее пострадавшие территории направили дополнительные силы и спецтехнику.

Как сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал», сейчас на аварийных участках задействованы более 250 специалистов. В восстановительных работах участвуют 80 бригад энергетиков.

Помощь сотрудникам Очёрских, Центральных и Чайковских электросетей оказывают специалисты из Березников, Кунгура, Перми и Чусового. Кроме того, в регион прибыли дополнительные бригады из свердловского филиала компании.

По данным энергетиков, причиной аварий стали мощные порывы ветра, скорость которых превышала 20 метров в секунду. Из-за непогоды в ряде территорий были зафиксированы повреждения проводов и перебои с подачей электроэнергии.