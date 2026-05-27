В поселке Большой Исток Свердловской области открыли спортплощадку

На ней будут проводить тренировки и занятия для детей.

Новую спортивную площадку открыли 21 мая в поселке Большой Исток Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Сысертского городского округа.

Объект появился благодаря проекту «Спорт — основа здоровья», который реализовала инициативная группа поселка при поддержке «Росмолодежь. Гранты». Руководитель проекта Валерий Мусин вместе с командой выиграл грант на сумму 493 тыс. рублей, также использовался механизм софинансирования. В течение трех месяцев команда проекта будет проводить для детей тренировки и спортивные активности на новой площадке.

«Мы очень надеемся, что эта площадка станет настоящим местом притяжения для жителей микрорайона — местом, где будут проходить тренировки, спортивные мероприятия, встречи, соревнования и просто теплое живое общение», — отметили представители инициативной группы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.