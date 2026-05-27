Поймал — уничтожь! Так ли страшен Дону окунь-хищник из Северной Америки

Ряд экологов бьют тревогу: экосистеме реки Дон угрожает опасность. Виной тому — окунь-хищник, который обитает в Северной Америке, но каким-то образом попал в водоемы на юге России и стал массовым в некоторых из них. В 2023 году была отмечена его масштабная инвазия в дельту Дона, а годом позже он проник и в реки северо-восточного побережья Таганрогского залива. Распространение грозит уничтожением привычных видов рыб, обитающих на территории России. Что думают по этому поводу ученые, выяснял «АиФ-Волгоград».
Нужен контроль: Lepomis gibbosus активно осваивает юг Росссии.
Член регионального экологического совета Волгоградской области, главный специалист РосНИИВХ Сергей Яковлев пояснчет — речь идет о солнечном окуне, Lepomis gibbosus. Изначально этот вид рыб обитал в Северной Америке, затем, благодаря судоходству и усилиям аквариумистов, попал в Европу, а теперь добрался и до юга России.
«Этот вид рыб встречается крайне редко, причем, только в Нижнем Дону. У нас в Волгоградской области его на данный момент нет», — поделился эксперт с «АиФ-Волгоград».
Его коллеги, ученые ЮНЦ РАН и Донецкого ботанического сада ихтиолог Глеб Гуськов и кандидат биологических наук Владимир Мартынов в свою очередь вплотную занялись изучением экспансии солнечного окуня в пресноводные экосистемы Северного Приазовья. И пришли к выводу: данный вид активно осваивает новые биотопы, демонстрируя при этом исключительно высокую скорость распространения. Это не может не представлять угрозу для аборигенов водоемов, поскольку речь идет о пищевой конкуренции.
Специалисты приводят цифры: впервые Lepomis gibbosus был зарегистрирован в России в 2006 году, к 2014-му он уже стал массовым в малых реках. Осенью 2023 года этот вид вторгся в дельту Дона и его притоки, а год спустя сумел добраться до реки северо-восточного побережья Таганрогского залива.
«Необходим жесткий контроль за перемещением рыбопосадочного материала для предотвращения дальнейшей непреднамеренной и преднамеренной интродукции», — говорится в опубликованном исследовании экспертов.
Всеядны и плодовиты: солнечный окунь заботится о своем потомстве.
До недавних времен солнечный окунь обитал исключительно в пресноводных водоемах Северной Америки. Свое название он получил благодаря внешним отличием — жаберными крылышками с ярким пятном и контрастной каймой, напоминающим солнечный диск. От европейского окуня — Perca fluviatilis — этих переселенцев отличает меньшее тельце и широкий рот.
В период нереста самцы «солнечники» строят гнезда на песчаном или мелкогалечном дне и активно охраняют икру и мальков от постороннего вторжения. Они чрезвычайно плодовиты, а потому легко могут играть роль колонизаторов в новых водоемах.
Едят солнечные окуни буквально все: от зоопланктона и водных насекомых, до моллюсков и икры других рыб. Наиболее крупные особи, говорят, могут проглотить и мальков, и мелких земноводных. Но их вряд ли можно назвать суперхищниками — скорее они заполняют свободные экологические ниши.
От пираний до цихлидов: какие иноземные обитатели водятся в Дону и Волге.
«Никаким страшным хищником небольшой солнечный окунь не является. Максимум, чем он может грозить — в наших реках добавится еще одна сортная рыбка. Массово он вряд ли у нас приживется. Тем более что в Дону водятся и свои хищники: сом, щука, судак, жерех, голавль, наш собственный окунь, и конкуренция между ними достаточно высока», — говорит Сергей Яковлев.
Ученый дополняет: в Дону и Волге нередко встречаются инвазивные виды рыб. В настоящее время эти и другие реки региона облюбовал, к примеру амурский чебачок, чья родина — водоемы Японии, Китая и Кореи. Эта рыбка длиной шесть—семь сантиметров заняла на юге России свою нишу, ее численность периодически меняется, но угрозы коренным обитателям не несет и ними не конкурирует.
Водятся в реках Волгоградской области и другие посторонние рыбы.
«Лет 10 назад кто-то выпустил в Волгу пираний — помню, тогда по этому поводу было много шума. Их даже вылавливали местные рыбаки в Волгоградском водохранилище и в реке Ахтубе. Но это теплолюбивый вид рыб, они погибли, как только понизилась температура воды. Не так давно на удочки волгоградцев попадались цихлиды — рыбы, распространенные в водоемах Африки, Америки и некоторых регионов Азии. От них тоже, видимо, избавился кто-то из аквариумистов», — перечисляет эксперт.
Не сам приплыл: кто поставляет инвазивные породы рыб в Россию.
Попасть с одного континента на другой самостоятельно рыбы не могут — появление солнечного окуня и других инвазивных рыб в российских реках связано по большей части с аквариумистикой и несанкционированным выпуском их из домашних условий в природу.
«Одни переезжают с места на место и не желают возить с собой домашних питомцев, других напрягает то, что они активно растут и размножаются. Убивать жалко, вот и выпускают в местные водоемы», — поясняет Сергей Яковлев.
Возможен занос различных видов и через частные рыбоводные хозяйства. Но в любом случае — солнечный окунь не приплыл в Россию сам. Просто воспользовался возможностью укорениться, которую ему предоставила природа.
Определенная опасность есть, и не только в том, что он может стать конкурентом за кормовую базу для коренных обитателей — этот вид рыб может переносить паразитов, не свойственных местной ихтиофауны.
Однако естественным ограничителем его распространения могут послужить и местные хищники, и сама природа — в той же Волгоградской области зимой еще время от времени случаются сильные морозы. Так что призыв уничтожать солнечника сразу, как только поймали, все же не оправдан, считает волгоградский ученый.