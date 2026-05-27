В Ростове-на-Дону несколько человек пострадали из-за упавших деревьев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости. Несколько человек пострадали при падении деревьев и крупных веток из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.
В регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.
«Фиксируются случаи падения деревьев и крупных веток, в результате чего уже пострадали несколько человек, а также нанесен ущерб автомобилям. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь», — написал Скрябин в Telegram-канале.
По информации главы Таганрога Светланы Камбуловой, упавшее из-за шквалистого ветра дерево заблокировало трамвайные пути, в связи с чем временно приостановлено движение маршрутов № 2, 3, 5 и 8. Аварийные бригады оперативно устраняют последствия.
Такая погода, по прогнозам Ростгидрометцентра, сохранится до 28 мая.