На Куршской косе установили новые знаки ограничения скорости

На опасных участках теперь придётся ехать медленнее 60 км/ч.

Источник: Клопс.ru

На Куршской косе в наиболее опасных местах появились новые дорожные знаки, ограничивающие скорость до 50 и 40 км/ч. Об этом сообщили в телеграм-канале национального парка в среду, 27 мая.

«Дорога в национальном парке — это зона повышенного риска! Птицы и звери могут внезапно оказаться на пути вашего автомобиля. Сейчас в наиболее опасных местах появились новые знаки ограничения скорости, кроме максимального 60 км/ч, 50 и 40 км/ч. Учитывайте это обстоятельство при планировании поездки на Куршскую косу. За пару часов ничего толком увидеть невозможно», — предупреждают в администрации.

Зимой на Куршской косе возле Королевского бора легковушка сбила лосиху. Осиротевший детёныш искал мать у дороги.