Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод беспилотных катеров за 140 млн рублей построят на Бору

Правительство Нижегородской области одобрило выделение участка на берегу Волги для компании «Сфера Технологий», которая наладит экологичный выпуск пластиковых судов.

В Нижегородской области появится новое судостроительное производство, ориентированное на выпуск инновационного водного транспорта. Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участка под строительство завода на Бору. Инвестором проекта выступает ООО «Сфера Технологий».

Предприятие разместится на левом берегу Волги — на участке площадью 17,9 тысячи кв. метров между Борским мостом и местной судоремонтной компанией. Близость к воде критически важна для инвестора, так как катера необходимо оперативно спускать на воду для проведения испытаний. В настоящее время компания уже собирает первый пробный образец 15-метрового беспилотного катера, на который есть конкретный заказчик.

Ключевые особенности будущего производства:

Инновационные материалы: Корпуса лодок и катеров будут изготавливать из полиэтилена низкого давления (ПНД) методом сварки. Такой пластик эластичнее металла, не боится ударов и практически не подвержен атмосферным воздействиям, что делает корпуса сверхпрочными.

Экологичность: Процесс производства не предусматривает токсичных выбросов, дыма или копоти, поэтому предприятию не требуются дополнительные санитарно-защитные зоны. Все пластиковые отходы будут отправляться на вторичную переработку.

Сроки и инвестиции: Строительство завода займет около трех лет. Инвестор оценивает проект в 112,4 млн рублей, однако, по расчетам Минграда Нижегородской области, реальный объем вложений превысит 140 млн рублей.

Заместитель главы нижегородского Минграда Михаил Генин обратил внимание на то, что выбранная площадка находится в зоне регулярных подтоплений и требует возведения дорогостоящих берегоукрепительных сооружений. Несмотря на рекомендацию ведомства подыскать альтернативное место, инвестор заявил, что готов финансово потянуть инженерную подготовку территории и поднять уровень земли с помощью подсыпки. В итоге земсовет поддержал проект.

Ранее сообщалось, что более 31 млрд рублей вложили в производства резиденты ОЭЗ «Кулибин».