Завод беспилотных катеров за 140 млн рублей построят на Бору

Предприятие разместится на левом берегу Волги — на участке площадью 17,9 тысячи кв. метров между Борским мостом и местной судоремонтной компанией. Близость к воде критически важна для инвестора, так как катера необходимо оперативно спускать на воду для проведения испытаний. В настоящее время компания уже собирает первый пробный образец 15-метрового беспилотного катера, на который есть конкретный заказчик.