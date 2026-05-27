Завод беспилотных катеров за 140 млн рублей построят на Бору

В Нижегородской области появится новое судостроительное производство, ориентированное на выпуск инновационного водного транспорта. Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участка под строительство завода на Бору. Инвестором проекта выступает ООО «Сфера Технологий».
Предприятие разместится на левом берегу Волги — на участке площадью 17,9 тысячи кв. метров между Борским мостом и местной судоремонтной компанией. Близость к воде критически важна для инвестора, так как катера необходимо оперативно спускать на воду для проведения испытаний. В настоящее время компания уже собирает первый пробный образец 15-метрового беспилотного катера, на который есть конкретный заказчик.
Ключевые особенности будущего производства:
Инновационные материалы: Корпуса лодок и катеров будут изготавливать из полиэтилена низкого давления (ПНД) методом сварки. Такой пластик эластичнее металла, не боится ударов и практически не подвержен атмосферным воздействиям, что делает корпуса сверхпрочными.
Экологичность: Процесс производства не предусматривает токсичных выбросов, дыма или копоти, поэтому предприятию не требуются дополнительные санитарно-защитные зоны. Все пластиковые отходы будут отправляться на вторичную переработку.
Сроки и инвестиции: Строительство завода займет около трех лет. Инвестор оценивает проект в 112,4 млн рублей, однако, по расчетам Минграда Нижегородской области, реальный объем вложений превысит 140 млн рублей.
Заместитель главы нижегородского Минграда Михаил Генин обратил внимание на то, что выбранная площадка находится в зоне регулярных подтоплений и требует возведения дорогостоящих берегоукрепительных сооружений. Несмотря на рекомендацию ведомства подыскать альтернативное место, инвестор заявил, что готов финансово потянуть инженерную подготовку территории и поднять уровень земли с помощью подсыпки. В итоге земсовет поддержал проект.
Ранее сообщалось, что более 31 млрд рублей вложили в производства резиденты ОЭЗ «Кулибин».