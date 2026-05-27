Экс-сотрудников ПДН Черняховска обвиняют в бездействии, приведшем к убийству ребенка

Обвиняемые не стали возбуждать уголовное дело, хотя знали об избиениях детей в семье.

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черняховский» и старшего инспектора этого же подразделения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Бездействие сотрудников ПДН привело к гибели семилетнего мальчика от рук отчима. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемым стало известно от заведующей одного из детсадов Черняховска о причинении телесных повреждений воспитаннику. Было установлено, что телесные повреждения ребенку причинил отчим мальчика. Также были получены сведения о применении как матерью, так и отчимом систематического физического и психического насилия по отношению к дошкольнику и его старшей сестре. Невзирая на это, должностные лица подразделения ПДН должных мер к документированию указанных фактов не приняли и при явных признаках противоправных действий в отношении малолетних со стороны матери и отчима приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Впоследствии допущенные нарушения привели к тому, что в феврале 2025 года тело 7-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в болотистой местности на окраине Черняховска. В совершении указанного преступления изобличен 44-летний отчим мальчика. Ему и матери ребенка инкриминировано совершение целого ряда преступлений. Уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде.

В свою очередь, по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудниц ПДН следствием проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая их в содеянном. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.