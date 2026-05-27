Адвокат Трунов рассказал о том, как обезопасить себя и близких от дипфейков

В современных условиях важно быть крайне осторожным, особенно в интернете: качество дипфейков постоянно улучшается, и мошенники используют их для обмана. Адвокат Игорь Трунов заявил в беседе с NEWS.ru, что для защиты от таких угроз он рекомендует создать систему кодовых слов или фраз, известных только близким людям.
«Сейчас качество дипфейков очень хорошее. Оно улучшается и по голосу, и по контенту. Для защиты, конечно, должна быть работа со своими знакомыми. Близкие должны понимать, что без контрольного прозвона никому не нужно ничего давать. На сегодняшний день на слово верить нельзя никому», — подчеркнул Трунов.
По словам адвоката, в случае подозрения на использование дипфейка для обмана, необходимо обратиться к своему оператору связи. Операторы обязаны сохранять записи разговоров, и эти данные можно получить, обратившись в правоохранительные органы.
Трунов также подчеркнул, что ответственность за создание и использование дипфейков для мошенничества может быть уголовной. Однако борьба с такими преступлениями затруднена, так как они часто совершаются группой лиц, находящихся в разных странах и действующих дистанционно. Преступники используют сложные схемы, чтобы скрыть свои следы.
Адвокат добавил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению числа заключённых в России. Это свидетельствует о том, что преступность адаптируется к новым условиям и переходит в цифровую сферу. В связи с этим важно повышать уровень цифровой грамотности и быть бдительными в интернете.
