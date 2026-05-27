48 ярмарок «Покупайте нижегородское» проведут в июне в Нижегородской области

В июне в Нижегородской области проведут 48 ярмарок «Покупайте нижегородское». Торговля развернется на территории 29 муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов отметил, что ярмарки помогают представителям бизнеса повысить узнаваемость продукции. Принять участие в проекте «Покупайте нижегородское» могут предприниматели и самозанятые.
«Первые летние ярмарки пройдут уже 1 июня в Вознесенском, Сосновском и Павловском муниципальных округах. На мероприятиях жители региона смогут приобрести продукты питания, товары ручной работы, изделия народных промыслов и сельхозтовары», — уточнил Максим Черкасов.
Желающие бесплатно получить торговое место должны заявить о себе в администрацию муниципального или городского округа. Ознакомиться с графиком работы ярмарок и контактами ответственных лиц можно по ссылке.
Напомним, предприниматели могут получить информацию о мерах поддержки в центре «Мой бизнес». На его базе действует горячая линия 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).
Работа организована в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».