За сутки на Дону ликвидировали 13 техногенных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. За 26 мая 2026 года пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 13 техногенных пожаров. Помогли в ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. Всего на вызовы выезжали 176 сотрудников и 44 единицы техники.
