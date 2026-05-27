Проект переправы на Зеленый остров в Ростове повторно одобрен госэкспертизой

Напомним, что Зеленый остров традиционно считается излюбленным местом отдыха жителей донской столицы. В настоящее время добраться туда можно лишь по понтонной переправе, которую каждый год демонтируют с наступлением холодов. Такая конструкция неоднократно подвергалась критике со стороны горожан из-за сомнительной надёжности и регулярных перебоев в работе. Строительство постоянного моста, если оно начнется, способно кардинально изменить логистику и повысить транспортную доступность рекреационной зоны.