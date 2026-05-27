Белорус остался без компьютера из-за неоплаченного штрафа 4000 рублей. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Судебные исполнители вместе с сотрудниками районной прокуратуры посетили 37-летнего жителя Чечерска. Мужчина уклонялся от уплаты штрафа ГАИ, который превышал 4000 рублей.
В связи с тем, что мужчина не оплачивал долг, судебные исполнители наложили взыскание на его компьютер с комплектующими. Арестованную технику планируют продать на торгах, а вырученные деньги будут направлены на оплату штрафа.
