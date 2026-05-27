В Петербурге успешно провели операцию девочке в «маске Бэтмена»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Медики в среду благополучно провели операцию девочке из США Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена», сообщили РИА Новости в частной клинике Санкт-Петербурга, где проходит лечение Луны.
В июле 2025 года лечащий врач Феннер Ольга Филиппова рассказывала РИА Новости, что лечение девочки завершено на 80%, но она вновь приедет в Санкт-Петербург в 2026 году. Администратор клиники 21 мая этого года сообщала агентству, что Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая для продолжения лечения, операцию назначили на 27 мая.
«Операция длилась около 3,5 часов и прошла благополучно. Сейчас Луну уже привезут в палату, где ее ждет мама», — сказала администратор клиники.
Во вторник, клиника информировала, что девочке предстоит последний этап лечения, который позволит полностью очистить ее лицо от остатков невуса и деформирующих рубцов.
Сегодняшняя операция предполагала имплантацию четырех тканевых экспандеров Луне, процесс постепенного заполнения которых займет около полутора месяцев.
Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете «маской Бэтмена». Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для лечения в одной из частных клиник, которое было продолжено летом 2025 года.