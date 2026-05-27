Двух бывших сотрудниц ПДН будут судить после убийства семилетнего мальчика в Черняховске

Двух бывших сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних будут судить после убийства семилетнего мальчика в Черняховске. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального СУ СК.
В Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника и старшего инспектора отделения ПДН в Черняховске. Сотрудников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 285 УК РФ — «Использование должностным лицом служебных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия».
По версии следствия, в марте 2024 года сотрудники ПДН узнали от заведующей местного детского сада о травмах одного из воспитанников. Выяснилось, что телесные повреждения мальчику нанёс отчим. Кроме того, они вместе с матерью систематически применяли физическое и психическое насилие к нему и его старшей сестре. Однако обвиняемые не стали документировать эти факты и, несмотря на явные признаки преступления, отказали в возбуждении уголовного дела.
Впоследствии допущенные нарушения привели к тому, что тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в феврале 2025 года обнаружено в болотистой местности на окраине Черняховска. По уголовному делу в отношении двух бывших сотрудниц ПДН следствием проделан полномасштабный объём работы, собрана убедительная доказательная база, в полном объёме изобличающая их в содеянном. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в следственном комитете.
Семилетний мальчик пропал в Черняховске 2 февраля 2025 года. К его поискам привлекали полицию и сотни волонтёров. Позже следователи получили сведения об убийстве ребёнка. По подозрению задержали и отправили под стражу его отчима, также в СИЗО с февраля 2025 года находится мать детей.
По версии следствия, 44-летний житель Черняховска совершил преступление дома, находясь в состоянии наркотического опьянения. Мужчина нанёс ребёнку не менее 35 ударов. В этот момент матери не было дома. Утром отчим обнаружил, что мальчик мёртв, и попытался скрыть преступление. Он убедил жену сообщить об исчезновении ребёнка в правоохранительные органы, а сам вывез тело в болотистую местность в черте города. После этого создавал видимость активного поиска мальчика.