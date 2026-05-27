Двух бывших сотрудниц ПДН будут судить после убийства семилетнего мальчика в Черняховске

По версии следствия, в марте 2024 года сотрудники ПДН узнали от заведующей местного детского сада о травмах одного из воспитанников. Выяснилось, что телесные повреждения мальчику нанёс отчим. Кроме того, они вместе с матерью систематически применяли физическое и психическое насилие к нему и его старшей сестре. Однако обвиняемые не стали документировать эти факты и, несмотря на явные признаки преступления, отказали в возбуждении уголовного дела.