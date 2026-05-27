Сын миллиардера попал под арест: что известно?

Нижегородского мажора-лихача Сергея Корнилова, который прославился на всю Россию после массового ДТП, суд отправил под административный арест на 10 суток. Ранее суд оставил его на свободе, ограничившись запретом определённых действий, но в итоге сын покойного нижегородского миллиардера всё же отправился в камеру. С подробностями — nn.aif.ru.
И всё же хулиганил.
27 мая Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода арестовал 21-летнего Сергея Корнилова на 10 суток, признав его виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
И дело здесь не в ДТП, где чудом не пострадали люди, а в мелком хулиганстве. Суд установил, что 21 мая молодой человек на летней веранде ресторана в центре города нецензурно выражался в присутствии гостей заведения, тем самым нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Не мог молчать.
Сергей Корнилов — сын гендиректора группы компаний по продаже автомобилей. Его отец скоропостижно скончался на отдыхе в 2024 году.
А младший Корнилов прославился на всю Россию тем, что 20 мая в центре Нижнего Новгорода на премиальном кабриолете Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя другими машинами — Kia и Nissan. Обе иномарки получили серьёзные повреждения. Жёлтый кабриолет Корнилова оказалось заблокирован на бордюре с оторванным передним колесом. От медицинского освидетельствования на месте аварии виновник ДТП отказался, хотя было очевидно, что он пьян.
Поначалу Госавтоинспекция по Нижегородской области составила на виновника ДТП на Похвалинском съезде четыре протокола: за отказ от медицинского освидетельствования, за отсутствие страховки, за порчу городского имущества и за нарушение ПДД. По данным дорожных полицейских, в отношении Сергея Корнилова уже был 161 административный материал на общую сумму 719 000 рублей, в том числе 51 протокол — за систематическую неуплату штрафов в установленный срок.
Возможно, протоколами и штрафами бы всё и ограничилось. Но Сергей Корнилов начал слишком активно выражать своё отношение к случившемуся в Сети. Сразу после ДТП мажор устроил фотосессию на капоте разбитого авто, а потом отправился в один из элитных ресторанов, где продолжил выпивать. В социальных сетях он опубликовал серию «кружочков», уверяя, что за массовое ДТП ему ничего не будет.
Кроме того, Сергей Корнилов назвал тех, кто критикует его в социальных сетях «нищебродами» и «отребьем». Дальше в Сети завирусилось другое видео с Сергеем и ещё пока целым кабриолетом: парень сидит за рулём и декларирует на камеру: «Я в дупло!».
Тогда против Сергея Корнилова возбудили сразу два уголовных дела: Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области — по статье 213 УК РФ «Хулиганство», а ГУ МВД по Нижегородской области — по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».
Запрет определённых действий суд назначил ему 26 мая как раз по делу об агрессивном вождении. Корнилову запрещалось выходить из дома с 21:00 до 09:00, посещать бары и рестораны, садиться за руль и пользоваться интернетом. Из зала суда он вышел без конвоя. Общественность возмутились мягкостью меры пресечения.
27 мая стало известно, что уголовное дело, возбужденное следователями СК в отношении сына миллиардера, было прекращено из-за вмешательства прокуратуры Нижегородской области. Об этом сообщили в Информационном центре Следкома РФ.
Сейчас СК намерен забрать материалы уголовного дела об агрессивном вождении из регионального МВД в своё производство. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже поручил руководителю нижегородского СУ СК Айрату Ахметшину представить подробный доклад о решении прокуратуры.