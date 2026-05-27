Сын миллиардера попал под арест: что известно?

Возможно, протоколами и штрафами бы всё и ограничилось. Но Сергей Корнилов начал слишком активно выражать своё отношение к случившемуся в Сети. Сразу после ДТП мажор устроил фотосессию на капоте разбитого авто, а потом отправился в один из элитных ресторанов, где продолжил выпивать. В социальных сетях он опубликовал серию «кружочков», уверяя, что за массовое ДТП ему ничего не будет.