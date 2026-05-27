В Ростове ураганный ветер валит деревья, есть пострадавшие

В регионе действует штормовое предупреждение.

В донской столице разыгрался сильный ветер, порывы которого достигают 20−25 метров в секунду. Как сообщил глава Ростова Александр Скрябин, зафиксированы случаи падения деревьев и веток, в результате которых пострадали люди.

Кроме того, нанесён ущерб автомобилям. Медики оказали всем пострадавшим необходимую помощь.

Согласно данным регионального гидрометцентра, такие погодные условия сохранятся на территории области до 28 мая включительно. В связи с этим спасатели и синоптики призывают жителей проявить бдительность и соблюдать меры предосторожности, в том числе не парковать машины под деревьями и конструкциями.

В экстренных ситуациях следует обращаться в службу «112».