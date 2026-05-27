В Черном море вводят запрет на вылов креветок и мидий

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости Крым. Все лето в Черном море будет действовать запрет на вылов креветок и мидий. Об этом предупредили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Источник: РИА "Новости"

«Информируем жителей и гостей Крымского полуострова, что в период с 1 июня по 31 августа 2026 года действует запрет на вылов креветок черноморских и мидий в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Ограничения вводят для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов.

В Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства подчеркнули, что за нарушение запретов грозит административная или уголовная ответственность.

Ранее в Крыму объявили запрет на вылов рыбы в водоемах рыбохозяйственного значения до 1 июня. Речь идет о запрете рыбалки во внутренних водных объектах — на водохранилищах, озерах и основных реках полуострова.

Также замруководителя Азово-Черноморского филиала «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Владимир Белоусов отмечал, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей.

