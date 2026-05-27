На «АВТОТОР АРЕНЕ» стартовали соревнования X Российско-Китайских молодёжных летних игр

Серебряный призёр первенства России 2024 года Елизавета Гречишникова отметила особое значение этих Игр для спортсменов. «Для меня это маленькая Олимпиада — важный старт и возможность показать себя, — сказала спортсменка. — Организация шикарная, Дворец спорта очень современный». Представители китайской команды также высоко оценили уровень приёма. Тренер Йи Луо подчеркнула, что команду тепло встретили в Калининградской области, а сама «АВТОТОР АРЕНА» произвела на спортсменов сильное впечатление.