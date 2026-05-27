На «АВТОТОР АРЕНЕ» стартовали соревнования X Российско-Китайских молодёжных летних игр

На площадке Дворца спорта «АВТОТОР АРЕНА» в Калининграде накануне, 26 мая, начались первые соревнования в рамках X Российско-Китайских молодёжных летних игр. Спортивный комплекс, построенный и оснащённый за счёт собственных средств компании «АВТОТОР», выступающей партнёром турнира, примет на своей базе семь видов программы из двенадцати, представленных на Играх. В их числе художественная гимнастика, скалолазание, синхронное плавание, спортивная борьба, бокс, самбо и ушу.
Официальная церемония открытия юбилейных, десятых Игр состоялась 25 мая в светлогорском «Янтарь-холле». Участие в ней приняли министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Чжан Цзяшэн и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям турнира. Торжественная программа включала выступления артистов, акробатов и гимнастов.
В первый соревновательный день во дворце спорта первыми на площадку вышли участницы турнира по художественной гимнастике. Соревнования проходят в универсальном зале игровых видов спорта площадью 2700 квадратных метров, специально трансформированном под гимнастический турнир. В зале размещены ковры для разминки и выступлений, судейская зона и зрительские трибуны.
Серебряный призёр первенства России 2024 года Елизавета Гречишникова отметила особое значение этих Игр для спортсменов. «Для меня это маленькая Олимпиада — важный старт и возможность показать себя, — сказала спортсменка. — Организация шикарная, Дворец спорта очень современный». Представители китайской команды также высоко оценили уровень приёма. Тренер Йи Луо подчеркнула, что команду тепло встретили в Калининградской области, а сама «АВТОТОР АРЕНА» произвела на спортсменов сильное впечатление.
Параллельно тут же состоялись соревнования по скалолазанию на трудность. Участникам предстояло пройти трассу высотой 16,5 метра. Комплекс современных скалодромов был открыт в 2021 году. Стоимость объекта составила более 27,5 миллиона рублей, работы выполнены за счёт средств АВТОТОРа. За последние годы площадка неоднократно принимала крупные соревнования, включая всероссийские турниры. В составе российской сборной по скалолазанию выступает калининградская спортсменка Александра Нетепенко.
Помимо лазания на трудность, участникам предстоит выступить в боулдеринге — дисциплине, предполагающей прохождение коротких сложных маршрутов без веревок и обвязок.
Для гостей турнира на территории Дворца спорта организованы интерактивные зоны для детей. Юные посетители могут принять участие в игровых активностях и почувствовать атмосферу большого международного события.
Отметим, дворец спорта «АВТОТОР АРЕНА» построен и оснащён за счёт собственных средств компании АВТОТОР. Площадь комплекса составляет более 42 тысяч квадратных метров. Арена предоставляет возможности для занятий более чем 40 видами спорта, включает бассейн олимпийского класса, крытый футбольный манеж, сертифицированный по стандартам ФИФА, универсальный спортивный зал и другие современные спортивные пространства.
Фото: пресс-центр Российско-Китайских молодёжных летних игр.