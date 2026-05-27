Учащиеся гимназии № 19 в Омске изучили основы борьбы с мошенничеством

Открытый урок «Цифрового ликбеза», посвященный проблеме телефонного мошенничества, провели для учащихся гимназии № 19 Омска. Занятие организовали в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Омской области.
Урок стал частью нового цикла занятий по цифровой грамотности, запущенного «Ростелекомом» и АНО «Цифровая экономика». Это уже третий сезон всероссийского просветительского проекта, стартовавший 4 мая 2026 года.
Главной темой нового сезона стало телефонное мошенничество. В интерактивной форме школьники погрузились в детективную историю. Они узнали, как распознать злоумышленников в обычном звонке, даже если он поступает якобы от близкого родственника, как правильно реагировать на срочные запросы и просьбы о помощи.
Участникам урока были даны рекомендации о том, на что стоит обращать особое внимание при разговоре и какие средства защиты необходимо установить на смартфон, чтобы обезопасить себя от уловок мошенников. Отметим, материалы урока «Цифрового ликбеза» доступны по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.