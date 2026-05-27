В ЛНР назвали атаку на Старобельский колледж «звериным лицом фашизма»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Атака на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР является не просто военным преступлением, а проявлением «звериного лица фашизма» — аналогичного тому, что было 80 лет назад. Об этом заявил председатель Общественной палаты ЛНР, проректор Луганского государственного университета им. В. Даля Сергей Коваленок, выступая на пресс-конференции «Война за прошлое во имя будущего: историческое просвещение молодежи как “инфопрививка” против нацизма», которая состоялась в международной медиагруппе «Россия сегодня» в рамках проекта «Освобождение. Мир народам».