«Из учебников исчезали целые главы»: как в Крыму возвращают тему ВОВ

Министерство культуры Крыма рассказало о возврате к историческому просвещению.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Крыму идет активное восстановление памятников прошлого, утраченных с тех времен, когда территория еще была частью Украины. Об этом сообщила советник министра культуры Республики Крым, заместитель директора музея-заповедника «Судакская крепость» Тамара Маркова.

В ходе пресс-конференции «Война за прошлое во имя будущего: историческое просвещение молодежи как “инфопрививка” против нацизма», которая состоялась в медиагруппе «Россия сегодня» в рамках проекта «Освобождение. Мир народам», она выразила мнение, что Крым, когда был частью Украины, постепенно терял связь с прошлым: вопросы патриотического воспитания, вопросы работы музеев, связанных с темой Великой Отечественной войны, сводились к минимуму.

«У нас не обновлялись памятники защитникам, ничего не реставрировалось, на это никогда не было денег. У нас не проводились выставки. У нас все свелось к возложению цветов к памятникам, но активной работы по воспитанию патриотов нигде не проводилось, потому что ситуация была совершенно другая», — пояснила Маркова.

Она отметила, что в те годы из учебников истории исчезали целые главы, хронологическая последовательность и смысл всех событий терялись, а взамен всей изъятой информации ничего не давали.

«Также было и с литературой, когда целые главы из учебников литературы, касающиеся советского периода и подвига советского солдата, исчезали», — добавила советник министра.

Глотком «свежего воздуха» Макарова назвала выставку, которая открылась в рамках шестой Всероссийской научно-практической конференции «Весна освобождения» в 2024 году. «В условиях празднования 80-летия освобождения Крыма мы распространили эту информацию, чтобы люди имели в дни празднования собственное понимание событий военного времени», — рассказала она.

По ее словам, в 2026 году на территории музея-заповедника «Судакская крепость» было проведено четыре подобных модульных выставки, две из которых работают до сих пор: «Советско-японская война» и фотовыставка «Партизаны Беларуси».

Проект «Освобождение. Мир народам» (продолжение проектов «Освобождение» и «Освобождение. Путь к Победе») реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
