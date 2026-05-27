Больница Петровска в Саратовской области получила рентген-оборудование

Новый стационарный рентгеновский аппарат на три рабочих места получила Петровская районная больница Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Оборудование пришло на смену устаревшей технике. Для размещения современного рентгеновского комплекса был проведен капитальный ремонт необходимых помещений. Это позволило создать условия, соответствующие действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и стандартам безопасности.
К ключевым преимуществам нового аппарата относятся высокая оперативность исследований, качество получаемых изображений с минимальными визуальными искажениями, надежность и производительность оборудования.
«В настоящее время рентгеновский комплекс активно используется в круглосуточном режиме для диагностики широкого спектра заболеваний и травм, включая патологии опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, пищеварения и другие состояния. Внедрение современного оборудования способствует повышению доступности и качества диагностической помощи для населения Петровского района», — отметила главный врач больницы Галина Вольф.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.