В МИФИ разработали цифрового помощника для кардиологов и аритмологов

Разработанный в МИФИ цифровой помощник позволяет рассчитать математически, как именно идет распространение фронта возбуждения у пациента по индивидуальным признакам, таким как геометрия предсердий или фиброзная ткань, а также показать, как оно изменится при определенной операции и будет ли такая операция эффективна. Это позволит сократить время операции, сделать хирургию более персонализированной. «Мы не даем готовых рекомендаций вместо врача. Это система поддержки принятия решения. Мы подсвечиваем те области, на которые врач сам должен обратить внимание», — объяснил автор разработки, заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) по науке МИФИ Александр Золотарев.