В МИФИ разработали цифрового помощника для кардиологов и аритмологов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Цифровой помощник в работе кардиологов и аритмологов создан в НИЯУ «МИФИ». Как рассказали ТАСС в вузе, разработанная биофизиками университета система поддержки принятия решений на основе ИИ поможет в борьбе с мерцательной аритмией.
Проблема мерцательной аритмии — самого частого нарушения сердечного ритма — в том, что сигналы возбуждения в сердце начинают идти не как ровная фронтальная волна, а создают хаотичные вихри. Для составления плана лечения пациенту на операционном столе в сердце вводятся специальные катетеры, которые считывают электрический сигнал с внутренней поверхности сердца. На основе полученных данных создается картина распространения волны возбуждения, а врач, опираясь на картину, составляет схему лечения.
Разработанный в МИФИ цифровой помощник позволяет рассчитать математически, как именно идет распространение фронта возбуждения у пациента по индивидуальным признакам, таким как геометрия предсердий или фиброзная ткань, а также показать, как оно изменится при определенной операции и будет ли такая операция эффективна. Это позволит сократить время операции, сделать хирургию более персонализированной. «Мы не даем готовых рекомендаций вместо врача. Это система поддержки принятия решения. Мы подсвечиваем те области, на которые врач сам должен обратить внимание», — объяснил автор разработки, заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) по науке МИФИ Александр Золотарев.