Для челябинских школьников 1 июня стартует программа «Трудовое лето»

Программа «Трудовое лето» стартует 1 июня в Челябинске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». За три месяца трудовые отряды объединят 1,5 тыс. ребят в возрасте от 14 до 18 лет, сообщили в управлении по делам молодежи городской администрации.
Во время каникул подростки помогут с уборкой общественных территорий, уходом за клумбами и цветниками. Большинство школьников заключат трудовые договоры впервые, их работодателем станет муниципальный центр поддержки молодежных инициатив. Каждая смена продлится один месяц, график — пять дней в неделю по три часа. Заработная плата составит 10,9 тыс. рублей, дополнительно 2,1 тыс. рублей выплатит центр занятости населения.
Во время каждой смены для подростков организуют профориентационные мероприятия. Учащиеся посетят профессиональные пробы в образовательном комплексе «Смена», экскурсии на предприятия и семинары центра занятости населения. Также ежегодно подростки принимают участие в развивающих и досуговых мероприятиях. Тематическую программу разрабатывает городской штаб «Трудовое лето», который действует на базе Дворца пионеров и школьников.
Церемония открытия первой трудовой смены пройдет 1 июня во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской в 10:00.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.