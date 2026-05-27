Нижегородский законопроект о запрете вейпов получил поддержку комитета Заксобрания

Региональные парламентарии поддержали проект закона Нижегородской области о запрете на реализацию электронных сигарет и вейпов. Инициативу одобрили члены комитета по экономике Заксобрания, информирует «Коммерсантъ».
Проект нормативного акта предусматривает введение полного запрета на торговлю электронными системами доставки никотина. Таким образом «парилки» окажутся вне закона: принять поправки нижегородские депутаты намерены на заседании ЗС НО 28 мая.
Стоит отметить, что вместе с этим новшеством законотворцы собираются утвердить запрет на вывески и световые конструкции, используемые для рекламы табачных изделий и продукции, содержащей никотин.
Ранее депутаты из Нижегородской области решили обратиться к Екатерине Мизулиной из-за рекламы бездымных вейпов в социальных сетях.