Нижегородский законопроект о запрете вейпов получил поддержку комитета Заксобрания

В первом чтении его могут принять уже завтра.

Источник: Живем в Нижнем

Региональные парламентарии поддержали проект закона Нижегородской области о запрете на реализацию электронных сигарет и вейпов. Инициативу одобрили члены комитета по экономике Заксобрания, информирует «Коммерсантъ».

Проект нормативного акта предусматривает введение полного запрета на торговлю электронными системами доставки никотина. Таким образом «парилки» окажутся вне закона: принять поправки нижегородские депутаты намерены на заседании ЗС НО 28 мая.

Стоит отметить, что вместе с этим новшеством законотворцы собираются утвердить запрет на вывески и световые конструкции, используемые для рекламы табачных изделий и продукции, содержащей никотин.

Ранее депутаты из Нижегородской области решили обратиться к Екатерине Мизулиной из-за рекламы бездымных вейпов в социальных сетях.

