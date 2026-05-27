В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

Причина — разыгравшаяся в донской столице непогода с сильным ветром.

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы донской столицы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации Ростова.

По данным Северо-Кавказского УГМС, до конца суток 27 мая, а также ночью и утром 28 мая местами в Ростовской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−25 м/с.

Сейчас сотрудники городской поисково-спасательной службы во взаимодействии с районными управлениями ЖКХ уже приступили к ликвидации последствий непогоды. Основные усилия направлены на устранение последствий падения деревьев и крупных веток: производится оперативный распил и вывоз порубочных остатков с проезжей части и пешеходных зон.

Перед всеми городскими службами поставлена задача оперативно реагировать на поступающие сообщения о происшествиях и минимизировать последствия стихии для инфраструктуры и жителей.