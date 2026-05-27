Выбрали только лучших: сборы для школьников проходят в Беларуси

Часть учеников проходит сборы на базе школ и гимназий, лучшие же заслужили право обучаться в воинских частях. Интерес у школьников к военной подготовке большой. Для них специально разработали программу пребывания, сбалансировали нагрузку.
Особый интерес парни проявляют к строевой подготовке и сборке-разборке автомата Калашникова. Постигают армейские азы ребята с большим интересом, а помогают им в этом офицеры и контрактники.
Sputnik съездил во Вторую ордена Красной Звезды инженерную бригаду в Соснах и узнал, чему учат школьников.
Жизнь на сборе.
Теорию школьники постигали в течение года, сейчас — время закреплять ее на практике. В соцсетях иногда беспокоятся: мол, зачем детей «забирают» на сборы? Но побывав в бригаде, понимаешь: опасения напрасны. В воинские части отправились только лучшие, и для них созданы все условия.
В инженерной бригаде сейчас находятся сто ребят. Разместили их в комфортабельных палатках, внутри которых есть печки на случай, если вдруг резко похолодает. У входа стоит бутилированная вода.
График десятиклассников расписан поминутно и максимально приближен к армейскому: с дисциплиной, но без перегибов. Просыпаются школьники в 07:00, отбой — в 22:00. Наиболее активная учеба идет в первой половине дня, затем — военно-спортивные эстафеты, игры и викторины, общение, но без гаджетов.
На нескольких учебных точках кипит работа. В одном месте собирают-разбирают АК-74, на другой — снаряжают магазин патронами. Пока эти упражнения получаются небыстро, видно, что требуется практика.
«Курок и спусковой крючок — это не одно и то же. Курок — деталь ударного механизма», — разъясняет инструктор.
Поодаль военные знакомят школьников с макетами мин, учат искать взрывоопасные предметы на местности. Тишина — ребята сосредоточенно слушают.
От строевой до инженерной подготовки.
Замкомандира по идеологической работе Второй инженерной бригады подполковник Руслан Лобановский отмечает, что ребят учат самому необходимому, многие навыки пригодятся впоследствии.
«Мы познакомим школьников с тактикой общевойскового боя, способами передвижения на местности, научим маскироваться. Им предстоит оборудовать одиночный окоп и замаскировать его. Ребята поставят свои палатки во время полевого выхода», — рассказывает он.
Также в программе сборов — строевая и физическая подготовка.
«Мы познакомим ребят с ратным делом, чтобы они через несколько лет, придя в Вооруженные Силы или силовые структуры, были уже обучены», — подчеркивает Лобановский.
Он обращает внимание на то, что на занятиях школьники обязаны носить единообразную форму. Ее специально закупила администрация Заводского района. А вот в свободное время можно переодеться в свою одежду — этого никто не запрещает.
Кормят ребят пять раз в день, включая сладкое: например, на полдник были шоколадные кексы. Родителям тоже нечего беспокоиться — для них создана тематическая группа в Telegram с фото- и видеоотчетами.
«Есть группа, в которой педагоги отписываются, сбрасывают фотографии. Да и дети звонят родителям. Им разрешено пользоваться мобильными телефонами установленного для Вооруженных Сил образца, так называемыми кнопочными. Про это мы предупреждали на родительском собрании, которое проводилось до сборов. И все школьники, на удивление, пришли с телефонами установленного образца», — рассказывает заместитель командира части.
Первый шаг на пути к цели.
Никита Бондарчик считает, что сборы — это дисциплина и закалка. В будущем парень планирует отслужить в армии и пойти в ОМОН, потому и к сборам у него особое отношение.
«Я подходил к сотрудникам милиции и спрашивал, что нужно, чтобы служить в ОМОН. Ответили четко: армия. Поэтому сборы — мой первый шаг на пути к цели. Это подготовка к будущим испытаниям, закалка», — делится он.
Парень всем доволен: «Еда вкусная, порции большие, наедаемся. Вчера на полдник давали шоколадный кекс и молоко. Есть свободное время, тихий час». На сборах он хочет научиться собирать-разбирать автомат Калашникова на «отлично».
На сборы был конкурс.
Максим Ковзик признается, что отбирали только школьников с лучшими результатами. Ему удалось стать одним из них. За плечами — восемь лет бокса, и он надеется «прочувствовать армию» уже сейчас.
«Старался сюда попасть, интересно же. Хочу получить базу военно-медицинской подготовки, почувствовать армейский дух. Пострелять из автомата было бы интересно, но, наверное, это уже только в армии», — добавляет он.
По словам Ковзика, сложностей с адаптацией не возникло: легко дается ранний подъем и зарядка.
Десятиклассник Владимир Андрюшин отмечает, что перед сборами немного переживал из-за неизвестности, было волнительно.
«Приехали, разместились, оказалось, здесь интересно. Даже с подъемом вопросов не возникло. Следующие девять дней обещают быть увлекательными», — добавляет он.
Сейчас ребятам предстоит интенсивная подготовка в течение девяти последующих дней. Они пролетят незаметно. Удастся им и пострелять из пневматической винтовки, пообщаться с офицерами, узнать о военных буднях больше.
Через девять дней эти сто парней сдадут нормативы. Для кого-то сборы останутся школьным воспоминанием. Для других — первым шагом к военной службе.