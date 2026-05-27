Пермский «Сорбент» отказался от иска к золотодобывающей компании на 68,3 млн рублей

Завод требовал с ЮГК 67,9 млн руб. задолженности по договору поставки 2020 года и 398,3 тыс. руб. неустойки. Заявление поступило 20 апреля. Заявление было оставлено без движения до 25 мая, поскольку истец не предоставил доказательств оплаты госпошлины. Кроме того, предприятию необходимо было дать пояснения о взыскании долга в рублях с учетом заключения соглашения в иностранной валюте. К установленному судом сроку пермский завод написал ходатайство об отказе от иска.