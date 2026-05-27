Памятник Андрею Гапонову-Грехову появится в Нижнем Новгороде

27 мая 2026 года на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова депутаты утвердили решение об увековечении памяти Почетного гражданина города Нижнего Новгорода, выдающегося ученого-радиофизика, академика Российской академии наук, основателя и первого директора Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде Андрея Гапонова-Грехова. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Впервые инициатива была рассмотрена и поддержана членами Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий муниципального образования город Нижний Новгород на заседании 4 декабря 2025 года.
По ходатайству Института прикладной физики РАН в рамках празднования 100-летия со дня рождения ученого, которое будет отмечаться в июне 2026 года, памятник планируется разместить в сквере на пересечении улиц Ульянова и Провиантской.
«Депутаты поддержали идею поставить памятник Андрею Гапонову-Грехову — нашему знаменитому земляку, одному из крупнейших физиков России, Герою Социалистического Труда, академику РАН и Почетному гражданину Нижнего Новгорода, который создал Институт прикладной физики именно на нижегородской земле. Сделаем это в сквере на пересечении улиц Ульянова и Провиантской. С этим местом связана вся жизнь Андрея Викторовича — здесь он жил с 1933 года, а через дорогу работал в институте, также названном в его честь. Там уже есть памятная доска, так что получится целый мемориал к его 100-летию», — отметил Евгений Чинцов.
Справка.
Андрей Викторович Гапонов-Грехов (1926−2022 гг.) — крупнейший российский ученый и организатор отечественной науки в области радиофизики, микроволновой электроники, гидрофизики, и нелинейной динамики. Уровень и масштаб достижений Нижегородской научной школы радиофизики во многом и неразрывно связаны с его именем. Основатель и первый директор Института прикладной физики Академии наук СССР (сейчас — Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук).
Член-корреспондент АН СССР с 1964 года, академик АН СССР с 1968 года. Герой Социалистического Труда, лауреат двух Государственных премий СССР. Лауреат Демидовской премии.
Награжден орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также Высшей наградой Российской академии наук «Большой золотой медалью им. М. В. Ломоносова». Звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» присвоено постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 18 июня 2003 года № 48.