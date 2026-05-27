Памятник Андрею Гапонову-Грехову появится в Нижнем Новгороде

«Депутаты поддержали идею поставить памятник Андрею Гапонову-Грехову — нашему знаменитому земляку, одному из крупнейших физиков России, Герою Социалистического Труда, академику РАН и Почетному гражданину Нижнего Новгорода, который создал Институт прикладной физики именно на нижегородской земле. Сделаем это в сквере на пересечении улиц Ульянова и Провиантской. С этим местом связана вся жизнь Андрея Викторовича — здесь он жил с 1933 года, а через дорогу работал в институте, также названном в его честь. Там уже есть памятная доска, так что получится целый мемориал к его 100-летию», — отметил Евгений Чинцов.