Нижегородские футболисты одержали уверенные победы над вятским «Динамо»

Убедительные победы одержали юниоры ФК «Пари НН» над кировским «Динамо» 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболисты «Пари НН» (U-15) забили четыре безответных мяча в ворота соперника уже в первом тайме (отличились Баринов, Мамадалиев, Шулимов и Комаров), сохранив этот результат до финального свистка арбитра.
Юниоры «Пари НН» (U-16) также отличились четырежды (Арабян, Кудаев, Кирпичников, Смыслов), а в свои ворота пропустили два мяча. В итоге — 4:2.
В воскресенье, 31 мая, нижегородцы будут принимать на стадионе «Мещерский» пермскую «Звезду». Начало матчей в 11:00 и в 13:30. (6+).