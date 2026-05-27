В Перми льготные проездные для учащихся продолжат действовать летом

Выпускники смогут пользоваться транспортными картами только до завершения обучения.

Источник: Комсомольская правда

Школьники и студенты Перми смогут пользоваться льготными проездными билетами в общественном транспорте и во время летних каникул. Льготные условия сохранятся без изменений и будут действовать так же, как в течение учебного года.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, ученики 4-х классов, которые сейчас имеют право на бесплатный проезд, смогут ездить бесплатно до 31 августа. Уже с начала нового учебного года для них станут доступны льготные тарифы, предусмотренные для учеников 5−11 классов.

Выпускники школ, колледжей и вузов смогут пользоваться своими транспортными картами только до завершения обучения. После окончания учебного заведения карты заблокируют, даже если оплаченный тариф еще действует.