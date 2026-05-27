В Санкт-Петербурге отремонтируют дороги к крупным вузам

Дороги, ведущие к крупным вузам, отремонтируют в Санкт-Петербурге в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Обновление запланировано в преддверии новой приемной кампании. В этот период особенно важно обеспечивать удобный и безопасный доступ к образовательным учреждениям, поскольку с июня по август возрастает поток выпускников и их родителей, которые приезжают в вузы для подачи документов.
Всего специалисты приведут в порядок три дороги. Их общая протяженность составит более 5 км. Ремонт затронет не только проезжую часть, но и тротуары.
Одним из ключевых объектов станет Большой проспект Васильевского острова. По нему можно добраться до Санкт-Петербургского горного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и других учебных заведений. Там дорожники заменят более 80 тыс. кв. м покрытия на проезжей части и тротуарах, нанесут новую разметку термопластиком и восстановят нарушенное благоустройство.
Кроме того, работы пройдут на проспекте Мечникова. Специалисты отремонтируют участок протяженностью более 1,5 км. Также в порядок приведут участок Бухарестской улицы длиной свыше 2 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.