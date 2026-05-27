Автоэксперт Кадаков уверен: проект Volga выстрелит, если нарастить производство

Бренд Volga раскрыл стоимость трёх новых моделей. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в интервью «Российской газете» отметил, что объявленные цены соответствуют ожиданиям. В будущем стоимость может измениться в зависимости от объёмов производства, которые планирует компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА).
Перед началом продаж Volga объявила цены на свои новинки: бизнес-седан Volga C50 будет стоить от 2 899 000 рублей, кроссовер Volga K40 — от 2 749 000 рублей, а флагманский SUV Volga K50 — от 4 199 000 рублей.
Максим Кадаков утверждает, что такое ценообразование было предсказуемым.
«Было очевидно, что цены установят чуть ниже, чем на модели Geely, причём я имею ввиду не рекламные, а реальные цены, за которые модели Geely можно купить. Насколько они комфортны, трудно сказать. Все хотят почему-то любой автомобиль по цене в два раза ниже, но реалии рынка таковы, что у нас невозможно сегодня выпускать автомобиль по цене, как в Китае», — отметил эксперт.
Он добавил, что в современных реалиях Lada Granta не будет стоить 500 тысяч рублей, а Volga — 2 миллиона рублей. И объявленные цены — ожидаемые, если учитывать стоимость производства и рабочей силы.
По мнению Кадакова, даже после дальнейшей локализации производства цены на автомобили не снизятся, и это касается не только Volga, но и любых других автомобилей.
«При этом процесс локализации будет идти довольно быстро, даже стремительно, но во временной линейке автопрома. То есть не за месяц и за два, а за ближайшие два года мы увидим серьёзные изменения, потому что в Нижнем Новгороде пойдут в очень быструю локализацию штамповки», — предположил он.
По мнению эксперта, локализация затронет силовой агрегат и коробку передач, а также русификацию программного обеспечения.
«Главное, что у нижегородцев есть лицензия на эту платформу, на право ее использовать, модернизировать. Поэтому при сохранении основных, самых сложных узлов, я думаю, нижегородцы уже через два-три года смогут видоизменять машину», — подчеркнул Кадаков.
Эксперт также отметил, что ПЛА должна будет наращивать объёмы продаж, чтобы оправдать инвестиции. И чем дальше компания будет уходить от китайского партнера, тем уникальнее станут комплектующие.
«Чтобы на три модели это как-то выходило по бизнес-кейсу, чтобы ещё какие-то деньги оставались на будущее развитие, им нужно собрать портфель на 100 тысяч автомобилей. Мощность производства на предприятии в Нижнем Новгороде — 110 тысяч машин в год, так что они должны стремиться к этому объёму», — заключил Максим Кадаков, добавив, что это позволит производителю работать эффективно и предлагать конкурентоспособные цены.